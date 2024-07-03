شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين مودرن سبورت وبلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى مودرن سبورت وبلدية المحلة في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وشهدت أحداث الشوط الأول محاولات عديدة من قبل لاعبي فريق مودرن سبورت عن طريق أرنولد إيبا وعمرو السيسى ومحمد محمود بينما ظهرت خطورة فريق بلدية المحلة التي جاءت على فترات متباعدة عن طريق حسام أشرف.

ويقع مودرن سبورت في المركز السادس برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد فريق بلدية المحلة في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة، ويطمح في الابتعاد عن المراكز الثلاثة الأخيرة التي تقوده للهبوط والابتعاد عن دوي الأضواء والشهرة.

وخاض فريق مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع .. باسم علي، خالد رضا ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

خط الوسط .. غنام محمد ، محمد محمود، عمرو السيسي، محمد صادق، علي زعزع

الهجوم .. أرنولد إيبا.

بينما جاء تشكيل فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد كشرى المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. أحمد حسين.

خط الدفاع .. هشام شعبان ، أحمد العش ، السيد عوض ، نور الزمورى.

خط الوسط .. يوسف حسن ، كهربا ، إبراهيم شتا ، ماجد هانى.

الهجوم .. حسام أشرف ، محمد أميسى.