شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات جمعت الزمالك وفاركو قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يستدرج فريق الزمالك فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، نظيره فاركو على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة دورى nile.



7 مباريات جمعت بين الزمالك وفاركو

مواجهات الزمالك وفاركو

التقى الزمالك مع فاركو فى 7 لقاءات قبل مباراة الليلة بواقع 5 مباريات بالدورى المصرى ولقاء بكأس مصر ولقاء بكأس الرابطة، حقق الفارس الابيض 3 انتصارات وحقق الفريق البرتقالى فوزين وانتهت مباراتين بالتعادل، وسجل هجوم الزمالك 10 أهداف واكتفى هجوم فاركو بستة أهداف.

انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

ويعانى الزمالك من عدة إصابات قبل مواجهة فاركو، على رأسها محمود عبد الرازق شيكابالا، سيف الجزيرى، أحمد فتوح ،ناصر منسى، مصطفى الزنارى، سيف جعفر، حيث يعانى شيكابالا من مزق فى العضلة الامامية، و الجزيرى اصابة فى الخلفية، فتوح الإصابة فى الكاحل، جعفر ومنسى و الزنارى العضلة الخلفية، هذا بخلاف اصابة محمد حمدى الونش ومحمد عبد الشافى واحمد حمدى بالرباط الصليبى.

ومن المتوقع أن يخوض جوميز المباريات بتشكيل مكون من محمد صبحى فى حراسة المرمى، عمر جابر، محمد شحاتة، حسام عبدالمجيد ،حمزة المثلوثى فى خط الدفاع، بينما عبدالله السعيد و ناصر ماهر و نبيل عماد دونحا فى خط الوسط، على أن يشارك زيزو و يوسف أوباما ومصطفى شلبى فى الهجوم.