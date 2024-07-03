شكرا لقرائتكم خبر عن 11 لاعبا يسجلون غياب عن الزمالك أمام فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات السابعة من مساء اليوم، يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره فاركو في الجولة التاسعة و العشرون من بطولة الدورى.

ويحتل الزمالك المركز الثامن بجدول الدورى برصيد 37 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.

في المقابل يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 10 مباريات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 40 هدف.

ويعانى الزمالك من عدة غيابات أمام فاركو لأسباب مختلفة سواء للإصابة اوأسباب فنية ،حيث تصل الغيابات إلى 11 لاعبا، وهم كالتالى ..

1- محمود حمدى الونش الرباط الصليبى

2- محمد عبد الشافى الرباط الصليبى

3- احمد حمدى الرباط الصليبى

4- سيف الجزيرى إصابة في العضلة الخلفية

5- محمود عبد الرازق شيكابالا إصابة في العضلة الامامية

6- أحمد فتوح تمزق في أربطة الكاحل

7- مصطفى الزنارى اجهاد في العضلة الخلفية

8- سيف جعفر إصابة فى العضلة الخلفية

9- ناصر منسى اصابة في العضلة الخلفية

10 – مهاب ياسر للإصابة في القدم

10 سامسون أكينولا لعدم العودة من بلاده

11- محمد اشرف روقا لأسباب فنية

