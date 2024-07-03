شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر من بيراميدز يكشف حقيقة وجود مشكلة فى رخصة المشاركة ببطولات إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول فى بنادي بيراميدز حقيقة ما اشيع مؤخرا حول وجود مشكلة في الرخصة الأفريقية الخاصة بالفريق، والتي قد تعوقه عن المشاركة في بطولة دوري ابطال افريقيا بالنسخة المقبلة.

أوضح المصدر إنه لا صحة مطلقا لما أشيع عن وجود تحقيق لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حول عدم صحة رخصة بيراميدز الأفريقية، مشيرا إلى إن النادي حصل على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية بجانب والأهلي والمصري البورسعيدي بالفعل، ولم يرد من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" أي أحكام نهائية ضد بيراميدز حتى يتم إيقاف رخصته.

وكان نادي النجوم أحد أندية دوري القسم الثاني المصري قد لجأ إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل شكوى نادى بيراميدز بشأن مستحقاته بصفقة محمود صابر لاعب الفريق والمنتخب الأولمبي الحالي.

وأصدر نادي النجوم بيانا رسميا، أمس الثلاثاء، أعلن خلاله التقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد إجراءات حصول نادي بيراميدز على الرخصة الأفريقية للمشاركة في البطولات القارية مطالبا بسحبها منه لأنه لم يسدد مستحقات لاعبه محمود صابر.

وقال النادي في بيانه: "في إطار المطالبة العادلة لنادي النجوم من الاتحاد المصري لكرة القدم، لوقف منح نادي بيراميدز رخصة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الجديد، بدون وجه حق، وذلك لمخالفته شروط الترخيص بسبب مديونيته لنادي النجوم".

وأضاف: "اعتراض نادي النجوم، قائم على أن نادي بيراميدز قد اتبع إجراءات التظلم، أمام لجنة غير مختصة، وكان ينبغي التظلم أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، طبقا للوائح النظام الأساسي للاتحاد المصري".

وتابع: "بالرغم من مماطلة الاتحاد المصري في تفعيل هذا القرار، منذ صدوره يوم 23 يونيو 2023، أي ما يعادل 370 يوما، إلا أن الاتحاد قد استمر في مجاملة بيراميدز، بإصدار القرار يوم 27 يونيو الماضي.

وقام بتسليمه لنادي النجوم بعدها بثلاثة أيام، بغرض تمكين نادي بيراميدز من الحصول على الرخصة دون وجه حق، وكسب الوقت حتى يضيع حق نادي النجوم في مطلبه العادل، بوقف رخصة نادي بيراميدز من الاتحاد الأفريقي".

وزعم النجوم أن الاتحاد المصري لم يلتزم بتقديم المستندات الخاصة بالقضية، لمسؤولي هيئة التراخيص بالاتحاد، أو تسليم نادي النجوم نسخة منها.

وفي وقت سابق خلال الأسبوع قبل الماضي أصدر نادي النجوم بيانا استنكر خلاله تجاهل مسؤولي اتحاد الكرة أزمته مع نادي بيراميدز بشأن اللاعب محمود صابر.

وأكد نادي النجوم امتناع اتحاد الكرة تسليمه الإقرار الخاص بحقوقه في أزمة المستحقات المتأخرة في انتقال محمود صابر بالرغم من وجود وعد مسبق بتسلم هذا القرار.

وأكد النجوم أن تسلمه القرار يعني حقه في المطالبة رسميا بمنع بيراميدز من الحصول على رخصة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وطالب النجوم اتحاد الكرة بسرعة التحرك ليساعده على حفظ حقوقه.

وكان النجوم أعلن قبل أسبوعين تقدمه بشكوى ضد بيراميدز لدى اتحاد الكرة بسبب عدم حصوله على المستحقات المتأخرة من انتقال محمود صابر.

وجاء البيان كالتالي:

فوجئ نادي النجوم لكرة القدم بامتناع إتحاد الكرة المصري من تسليمه مستند قرار اتحاد الكرة الخاص بالحقوق المالية المستحقة لنادي النجوم من نادي بيراميدز.

وهذا القرار الذي يُعطي نادي النجوم الحق بالمطالبة رسميًا بوقف منح نادي بيراميدز ترخيص المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ما لم يقوم الأخير بدفع تلك المستحقات.

وقد ماطل اتحاد الكرة تسليم هذا القرار من الساعة الثانية عشر وحتى الساعة الثامنة مساءً يوم أمس الخميس الموافق 27 يونيو 2024، بالرغم من وجود موعد مُسبق من السيد اللواء حلمي مشهور مع مندوب النادي لتسليمه الخطاب.

ثم طُلب من مندوب نادي النجوم الحضور لإستلام هذا القرار يوم الاثنين القادم الموافق 1 يوليو 2024.

ليتضح بشكل جلي محاولة تعمد تأخير تسليم القرار إلى ما بعد إنتهاء المدة القانونية التي حددتها اللوائح والمعايير بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) الخاصة بالحصول على رخصة المشاركة بالبطولة الإفريقية والتي تمنع أي ناد مدين لناد آخر من المشاركة في البطولات الأفريقية عن موسم 2024/2025.