شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير غزل المحلة معروض على الأهلي لتدعيم الجبهة اليسرى وتعويض غياب معلول والان مع تفاصيل الخبر

تلقى مسئولو النادي الأهلي ترشيحا من أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع يحيى زكريا ظهير أيسر غزل المحلة، لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق الأحمر في الموسم المقبل، بعدما تألق اللاعب رفقة الفلاحين في دوري المحترفين خلال الموسم المنقضي.

وتألق يحيى زكريا، صاحب الـ 22 عاما، مع الغزل في الموسم المنقضي، وهو ما لفت إليه أنظار عدد من أندية الدوري الممتاز إلى اللاعب منهم الأهلي، والذين يشبهونه بخليفة محمد عبد الشافي نجم الزمالك الحالي.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع ظهير أيسر جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتعويض غياب علي معلول الذي يعاني من قطع في وتر أكيلس وأجرى عملية جراحية مؤخرا.

ويعتمد الأهلي على كريم فؤاد لقيادة الجبهة اليسرى للأهلي منذ إصابة علي معلول، فيما يخرج كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا، والذين يجيدان اللعب بالقدم اليسرى من حسابات مارسيل كولر.