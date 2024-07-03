"الثالث وعلى الطريقة الجزائرية".. رياض محرز يحتفل بزفافه على تايلور وورد (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

احتفل الدولي الجزائري رياض محرز مهاجم أهلي جدة السعودي بحفل زفافه على زوجته عارضة الأزياء الإنجليزية تايلور وورد للمرة الثالثة ولكن على الطريقة الجزائرية.

وأرتدي الثنائي محرز وتايلور وابنائهم الزي التقليدي الجزائري خلال زفافهم الثالث الذي شهد حضور عدد من أصدقائهم وبعض نجوم كرة القدم.

وكان محرز و تايلور وورد احتفالا بحفل زفافهم الثاني في شهر سبتمبر 2023 بعد إنجاب ابنته ميلا.

وانضم محرز صاحب الـ33 إلى صفوف أهلي جدة في الانتقالات الصيفية الماضية موسم 2023، وخلال موسمه الأول مع الراقي شارك في 33 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 12 هدف وصنع 14 آخرين.

وأنهى الفريق الكروي بنادي أهلي جدة منافسات الموسم المنقضي من بطولة دوري روشن السعودي وهو يحتل المركز الـ3 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 65 نقطة، فاز الفريق في 19 مقابل 8 تعادلات و7 هزائم.