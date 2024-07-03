"في حضور نجوم كرة القدم ورئيس الاتحاد".. كواليس حفل خطوبة ابنة حسام حسن (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت يارا حسام حسن ابنة المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بحفل خطوبتها على رجل الأعمال أحمد راشد أمس الثلاثاء في حفل عائلي.

وشهدت تجهيزات يارا رقص ،وغناء وزغاريد من الحاضرين معها، قبل إنطلاق الحفل الذي شهد حضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري وعدد بسيط من الإعلاميين ونجوم الكرة.

والجدير بالذكر أن يارا ظهرت مع والدها في معسكر منتخب مصر الأخير بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، كما حرصت على التقاط صوراً تذكارية مع نجوم الفراعنة ومن ضمنهم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.