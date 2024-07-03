خوسيلو: شرف لي تمثيل المنتخب الإسباني.. وألمانيا مرشحة للفوز باللقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تحدث خوسيلو لاعب منتخب إسبانيا، عن مباراة منتخب بلاده المنتظرة أمام نظيره منتخب ألمانيا، في ربع نهائي أمم أوروبا "يورو 2024".

ويلاقي المنتخب الإٍسباني نظيره منتخب ألمانيا يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "شتوتجارت أرينا" بألمانيا.

وقال خوسيلو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "شرف لي التواجد هنا وتمثيل المنتخب الإسباني، وأتمنى في تقديم نفس الأداء والمستوى رفقة الفريق".

وأضاف: "منتخب ألمانيا من المنتخبات المرشحة للفوز بلقب البطولة وهو من المنتخبات الكبيرة والعظيمة في أوروبا، ويمتلكون لاعباً رائعاً وهو توني كروس الذي كان زميلاً مميزاً في ريال مدريد، وهو أحد الأعمدة الرئيسية في منتخب ألمانيا".

وتابع: "خوض ألمانيا المباراة على ملعبها، يحفزنا بشكل أكبر، لتقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز باللقاء، ولكن يجب علينا الحفاظ على التركيز بشكل دائم".

والجدير بالذكر أن المنتخب الإسباني، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تخطى منتخب جورجيا في الدور ربع النهائي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما نجح المنتخب الألماني في الصعود إلى الدور ذاته من البطولة، بعد الفوز على منتخب الدنمارك بنتيجة هدفين دون مقابل في دور الـ 16 من البطولة.

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