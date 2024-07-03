"بطاقم وحافلة جديدة".. مودرن سبورت يهزم بلدية المحلة في الظهور الأول بالمسمى الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نهى خورشيد

حقق الفريق الكروي بنادي مودرن سبورت فوزاً على نظيره بلدية المحلة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف الفوز الوحيد لمودرن سبورت في المباراة النجم الكاميروني أرنولد إيبا في الدقيقة 84 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع مودرن سبورت رصيده إلى النقطة الـ 44 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يتوقف بلدية المحلة عند المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة.

ويعتبر لقاء اليوم وهو الأول بعد إعلان مجلس الإدارة برئاسة وليد دعبس تغيير اسم النادي من مودرن فيوتشر إلي مودرن سبورت.

وشهدت المباراة ظهور لاعبو الفريق والجهاز الفني بطاقم جديد، كما وصلوا في حافلة حملت الشعار الجديد للنادي.