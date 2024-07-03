شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يفوز على بلدية المحلة بهدف إيبا بدورى NIlE .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مودرن سبورت الفوز على بلدية المحلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

أحرز الكاميرونى أرنولد إيبا مهاجم مودرن سبورت هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86 عقب تسديدة رأسية رائعة لتسكن شباك حارس مرمى بلدية المحلة.

بهذه النتيجة يحتل مودرن سبورت المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 44 نقطة ، بينما توقف رصيد بلدية المحلة عند النقطة 23 محتلا المركز السادس عشر.

وشهدت أحداث المباراة محاولات عديدة من قبل لاعبو فريق مودرن سبورت عن طريق أرنولد إيبا وعمرو السيسى ومحمد محمود بينما ظهرت خطورة فريق بلدية المحلة التي جاءت على فترات متباعدة عن طريق حسام أشرف.

وخاض فريق مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع .. باسم علي، خالد رضا ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

خط الوسط .. غنام محمد ، محمد محمود، عمرو السيسي، محمد صادق، علي زعزع

الهجوم .. أرنولد إيبا.

بينما جاء تشكيل فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد كشرى المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. أحمد حسين.

خط الدفاع .. هشام شعبان ، أحمد العش ، السيد عوض ، نور الزمورى.

خط الوسط .. يوسف حسن ، كهربا ، إبراهيم شتا ، ماجد هانى.

الهجوم .. حسام أشرف ، محمد أميسى.