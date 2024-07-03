شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورت تعلن إذاعة قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة أون تايم سبورت إذاعة قرعة تصفيات كأس الأمم الافريقية 2025 في المغرب والتي سوف تقام غدا في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا في جوهانسبرج بدولة جنوب أفريقيا.

سيتم تقسيم 48 منتخب إفريقي، لتكوين 12 مجموعة، كل منها يضم 4 منتخبات، لتحديد مسار التأهل إلى العرس الكروي القاري للعام المقبل بالمغرب، ثم يتأهل أصحاب مراكز الصدارة والوصافة إلى الكان.

ومن المنتظر أن يحضر في مراسم حفل القرعة نخبة من أساطير كاف، وممثلي الفرق المشاركة، وأعضاء اللجنة المنظمة المحلية لكأس الأمم الإفريقية المغرب 2025 وغيرهم.

وإختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مروان الشماخ نجم منتخب المغرب وأرسنال السابق، وإيمريس فايي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، للمشاركة في سحب مراسم قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

منتخب مصر يأتي على رأس الحضور في قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى كوت ديفوار حاملة اللقب، ومعهم الجزائر وأنجولا وبنين وبوتسوانا وبوروندي والكاميرون والرأس الأخضر وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية، إيسواتيني وإثيوبيا.

في حين تأتي الدول الأخرى على النحو التالي: الجابون، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وكينيا، وليسوتو، وليبيريا، وليبيا، ومدغشقر، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، والمغرب، وموزمبيق، وناميبيا، والنيجر، ونيجيريا، ورواندا، وساو تومي وبرينسيبي، والسنغال، وسيراليون. وجنوب أفريقيا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وتوغو وتونس وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي.