شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى هجومى في تشكيل الإسماعيلى أمام سيراميكا بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الاسماعيلى التشكيل الاساسى لمواجهة سيراميكا ضمن مباريات الجولة الـ 29 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز " دورى NILE" والتي تقام بعد قليل على ستاد الجبل الأخضر.

وجاء تشكيل الفريق كالتالى :

حراسة المرمى .. كمال السيد.

خط الدفاع .. عبد الكريم مصطفى ، محمد دسوقي ، محمد نصر ، محمد بيومي

خط الوسط .. عمر الساعي ، عبد الرحمن مجدي ، محمد مخلوف

الهجوم .. مروان حمدي ، إريك تراوري ، نادر فرج.

ويحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 37 نقطة في جدول مسابقة الدوري، بينما يقبع الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة، ويرغب كلاهما في تصحيح أوضاعه بعد الهزيمة في الجولة الماضية.



