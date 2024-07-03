شكرا لقرائتكم خبر عن إيبوكا وبلحاج يقودان هجوم سيراميكا أمام الإسماعيلى بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي ، التشكيل الأساسى لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الـ 29 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز " دورى NILE" والتي تقام بعد قليل على ستاد الجبل الأخضر.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى .. محمد بسام.

خط الدفاع ..عبد الرحمن بودي ، خالد صبحي ، سعد سمير ، أحمد القرموطي.

خط الوسط .. إبراهيم محمد ، صديق إيجولا ، أحمد القندوسي ، محمد عادل.

الهجوم .. چون إيبوكا ، أحمد بلحاج.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - رجب نبيل - حسين حسني - محمد فايز - محمد إبراهيم - نور علاء - مروان عثمان - فيڤور اكيم - أحمد ياسر ريان.

ويحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 37 نقطة في جدول مسابقة الدوري، بينما يقبع الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة، ويرغب كلاهما في تصحيح أوضاعه بعد الهزيمة في الجولة الماضية.