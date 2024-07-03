الجولة 29 .. شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وسيراميكا بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حسمت نتيجة التعادل السلبي ، الشوط الأول من مواجهة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا الجارية بينهما على ملعب المقاولون العرب ، لحساب منافسات الجولة 29 للدوري الممتاز.





سيراميكا المركز العاشر برصيد 37 نقطة في جدول مسابقة الدوري، بينما يقبع الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة، ويرغب كلاهما في تصحيح أوضاعه بعد الهزيمة في الجولة الماضية.

ويخوض فريق سيراميكا اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى : محمد بسام.

خط الدفاع :عبد الرحمن بودي ، خالد صبحي ، سعد سمير ، أحمد القرموطي.

خط الوسط : إبراهيم محمد ، صديق إيجولا ، أحمد القندوسي ، محمد عادل.

الهجوم : چون إيبوكا ، أحمد بلحاج.

بينما جاء تشكيل الاسماعيلى كما يلي :

حراسة المرمى : كمال السيد.

خط الدفاع : عبد الكريم مصطفى ، محمد دسوقي ، محمد نصر ، محمد بيومي

خط الوسط : عمر الساعي ، عبد الرحمن مجدي ، محمد مخلوف

الهجوم : مروان حمدي ، إريك تراوري ، نادر فرج.