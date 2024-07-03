شكرا لقرائتكم خبر عن شكري نجيب يتعادل لفاركو فى مرمى الزمالك من ركلة جزاء بالدقيقة 39 والان مع تفاصيل الخبر

أحرز شكري نجيب لاعب فاركو هدف التعادل لفريقه في مرمى الزمالك في الدقيقة 39 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: "حراسة المرمى : محمد صبحي، والدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة، وفي الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، والهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من: "محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد السيد وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي و عمار ياسر".

بينما جاء تشكيل فاركو كالتالى: "حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا، والدفاع: جيفرسون إينكادا- عمرو ناصر- ياسين السيد- أحمد عوض، وفي الوسط: محمود جهاد- محمود عماد- محمد عز، وفي الهجوم: جابر كامل- شكري نجيب- سيف تيري".