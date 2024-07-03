شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين سيراميكا والإسماعيلى بدورى NiLE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى سيراميكا والاسماعيلى في المباراة التي تجمعهما حاليا على ستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ 29 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز " دورى NILE".

وأهدر لاعبو فريق سيراميكا العديد من الفرص المحققة للتسجيل، عن طريق جون إيبوكا وأحمد القندوسى في غياب تام من قبل لاعبي الاسماعيلى.

ويحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 37 نقطة في جدول مسابقة الدوري، بينما يقبع الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة، ويرغب كلاهما في تصحيح أوضاعه بعد الهزيمة في الجولة الماضية.

وخاض فريق سيراميكا بقيادة أيمن المزين المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى .. محمد بسام.

خط الدفاع ..عبد الرحمن بودي ، خالد صبحي ، سعد سمير ، أحمد القرموطي.

خط الوسط .. إبراهيم محمد ، صديق إيجولا ، أحمد القندوسي ، محمد عادل.

الهجوم .. چون إيبوكا ، أحمد بلحاج.

بينما جاء تشكيل فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال كالتالى :

حراسة المرمى .. كمال السيد.

خط الدفاع .. عبد الكريم مصطفى ، محمد دسوقي ، محمد نصر ، محمد بيومي

خط الوسط .. عمر الساعي ، عبد الرحمن مجدي ، محمد مخلوف

الهجوم .. مروان حمدي ، إريك تراوري ، نادر فرج.