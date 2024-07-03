شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر فى التصنيف الأول قبل سحب قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025 غدا والان مع تفاصيل الخبر

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، عن تصنيف منتخبات قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي سوف يستضيفها المغرب، خلال الفترة من21 ديسمبر 2025، حتى 18 يناير من عام 2026.

موعد قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

ومن المقرر أن تسحب قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2025، في الثالثة والنصف من عصر غد الخميس، في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

ويتواجد منتخبنا الوطني المصري، في التصنيف الأول لقرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب.

تصنيف منتخبات تصفيات أمم أفريقيا 2025

التصنيف الأول: المغرب، السنغال، مصر، كوت ديفوار، نيجيريا، تونس، الجزائر، الكاميرون، مالي، جنوب أفريقيا، الكونغو الديموقراطية وغانا.

التصنيف الثاني: الرأس الأخضر، بوركينا فاسو، غينيا، الجابون، غينيا الاستوائية، زامبيا، بنين، أنجولا، أوغندا، ناميبيا، موزمبيق ومدغشقر.

التصنيف الثالث: كينيا، موريتانيا، الكونغو، تنزانيا، غينيا بيساو، ليبيا، جزر القمر، توجو، السودان، سيراليون، مالاوي وأفريقيا الوسطى.

التصنيف الرابع: النيجر، زيمبابوي، رواندا، جامبيا، بوروندي، ليبيريا، اثيوبيا، بوتسوانا، ليسوتو، إيسواتيني، جنوب السودان وتشاد.

قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا

وسيتم تقسيم 48 دولة بما في ذلك الفائزون الأربعة من الدور التمهيدي (تشاد، إيسواتيني، ليبيريا وجنوب السودان) إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة فرق للتنافس على أماكن في النهائيات.

وتتصدر الدول المؤكدة في القرعة بطلة أفريقيا كوت ديفوار التي انضمت إليها الجزائر وأنجولا وبنين وبوتسوانا وبوروندي والكاميرون والرأس الأخضر وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية و مصر وغينيا الاستوائية، إيسواتيني وإثيوبيا.

وتشمل الدول الأخرى الجابون، وجامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وكينيا، وليسوتو، وليبيريا، وليبيا، ومدغشقر، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، والمغرب، وموزمبيق، وناميبيا، والنيجر، ونيجيريا، ورواندا، وساو تومي وبرينسيبي، والسنغال، وسيراليون. وجنوب أفريقيا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وتوغو وتونس وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي.

ومن المقرر أن تنطلق التصفيات في سبتمبر 2024 لتحديد أول 24 دولة ستتنافس على أكبر حدث في أفريقيا، كأس الأمم الأفريقية في المغرب عام 2025.