شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتش عن هدف الفوز أمام فاركو بعد مرور 75 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 قائما في مباراة الزمالك أمام نظيره فاركو بعد مرور 75 دقيقة من المواجهة التي تجمع الفريقين اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

تقدم الزمالك بهدف سجله زيزو في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، وتعادل فاركو من ضربة جزاء أيضا سجلها شكري نجيب في الدقيقة 39 من زمن اللقاء.

بدأت المحاولات البيضاء منذ الدقيقة الرباعة حينما مرر زيزو لزملائه لكن التمريرة لم تجد المتابعة، رد فاركو من ركلة حرة بالقرب من منطقة جزاء الزمالك جهة اليمين بعد اعاقة من حسام عبد المجيد لمحاولة مرور عمرو ناصر.

وفي الدقيقة العاشرة جاءت تسديدة من أحمد سيد زيزو من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع فاركو ومرت لركلة ركنية من جهة اليسار، وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة في منتصف الملعب. عاد الزمالك للخظورة في الدقيقة 22، بتسديدة من ناصر ماهر من يمين منطقة الجزاء ابعدها حارس فاركو محمد سعيد شيكا من أسفل يسار مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليمين. بعدها بثلاثة دقائق لاحت كرة عرضية من جابر كامل لاعب فاركو من جهة اليسار وصلت إلى سيف تييري المنفرد بالمرمى ولكن الأخير فشل في ترويض الكرة فمرت دون خطورة. وفي الدقيقة 27 استلم زيزو الكرة في منطقة جزاء فاركو وتطرف بها لكن الحارس شيكا انقض عليه وأعاقه من السيطرة على الكرة فاحتسب الحكم ضربة جزاء سددها زيزو مسجلا الهدف الأول لفريقه. استمر الزمالك في إهدار الفرص لتعزيز النتيجة فعاقبه فاركو بهدف التعادل في الدقيقة 39 من ضربة جزاء تحصل عليها سيف تيري بعد إعاقة من عمر جابر، وسددها شكرى نجيب معلنا عودة المباراة لنقطة التعادل. في الشوط الثاني واصل الزمالك محاولاته ولاحت أول فرصة من كرة عرضية لمحمد شحاتة لاعب الزمالك من جهة اليمين ابعدها دفاع فاركو عن مناطق الخطورة. رد لاعبو فاركو بضغط كبير لإدارك هدف ثان في مرمى الزمالك لكن اللمسة الأخيرة افتقدت للدقة كما أن الهجمات المرتدة للفريق الأبيض حرمتهم من الحرية الهجومية المطلقة. وبادر عبد الله السعيد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أمسك بها حارس فاركو محمد سعيد شيكا من يسار مرماه، بعدها مباشرة جاءت كرة عرضية من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من جهة اليمين قابلها يوسف أوباما برأسية مرت أعلى العارضة. ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: "حراسة المرمى : محمد صبحي، والدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة، وفي الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، والهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو". ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من: "محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد السيد وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي و عمار ياسر". بينما جاء تشكيل فاركو كالتالى: "حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا، والدفاع: جيفرسون إينكادا- عمرو ناصر- ياسين السيد- أحمد عوض، وفي الوسط: محمود جهاد- محمود عماد- محمد عز، وفي الهجوم: جابر كامل- شكري نجيب- سيف تيري".

يحتل فريق الزمالك المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 37 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 23 هدف.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 40 هدف.

وفاز الزمالك على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين بأخر ظهور فى المسابقة، فيما خسر فاركو من الأهلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للدوري.

ويعانى الزمالك من عدة إصابات قبل مواجهة فاركو، على رأسها محمود عبد الرازق شيكابالا، سيف الجزيرى، أحمد فتوح ،ناصر منسى، مصطفى الزنارى، سيف جعفر، حيث يعانى شيكابالا من مزق فى العضلة الامامية، و الجزيرى اصابة فى الخلفية، فتوح الإصابة فى الكاحل، جعفر ومنسى و الزنارى العضلة الخلفية، هذا بخلاف إصابة محمد حمدى الونش ومحمد عبد الشافى واحمد حمدى بالرباط الصليبى.

تاريخيا، التقى الزمالك مع فاركو فى 7 لقاءات قبل مباراة الليلة بواقع 5 مباريات بالدورى المصري ولقاء بكأس مصر ولقاء بكأس الرابطة ، حقق الفارس الابيض 3 انتصارات وحقق الفريق البرتقالى فوزين وانتهت مباراتين بالتعادل ، وسجل هجوم الزمالك 10 أهداف واكتفى هجوم فاركو بستة أهداف، وانتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الزمالك بهدفين دون رد.