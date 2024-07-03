شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يصل إلى 100 مساهمة تهديفية مع الزمالك في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

وصل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك إلى المساهمة رقم 100 مع الزمالك بعد تسجيل هدف فريقه في مرمى فاركو في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وسجل زيزو 58 هدف وصنع 42 هدفا في مسيرته مع الزمالك بالدوري منذ الانضمام للفريق الأبيض قادما من تجربة احتراف في الدوري البرتغالي.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: "حراسة المرمى : محمد صبحي، والدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة، وفي الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، والهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من: "محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد السيد وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي و عمار ياسر".

بينما جاء تشكيل فاركو كالتالى: "حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا، والدفاع: جيفرسون إينكادا- عمرو ناصر- ياسين السيد- أحمد عوض، وفي الوسط: محمود جهاد- محمود عماد- محمد عز، وفي الهجوم: جابر كامل- شكري نجيب- سيف تيري".