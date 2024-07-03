شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل مع فاركو 1-1 ويتجمد فى المركز التاسع بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى فريق الزمالك بالتعادل الإيجابي أمام نظيره فاركو بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

تقدم الزمالك بهدف سجله زيزو في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، وتعادل فاركو من ضربة جزاء أيضا سجلها شكري نجيب في الدقيقة 39 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق الزمالك المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 11 مرة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 41 هدفا.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: "حراسة المرمى : محمد صبحي، والدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة، وفي الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، والهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو". وتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من: "محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد السيد وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي و عمار ياسر".

بينما جاء تشكيل فاركو كالتالى: "حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا، والدفاع: جيفرسون إينكادا- عمرو ناصر- ياسين السيد- أحمد عوض، وفي الوسط: محمود جهاد- محمود عماد- محمد عز، وفي الهجوم: جابر كامل- شكري نجيب- سيف تيري".

بدأت المحاولات البيضاء منذ الدقيقة الرباعة حينما مرر زيزو لزملائه لكن التمريرة لم تجد المتابعة، رد فاركو من ركلة حرة بالقرب من منطقة جزاء الزمالك جهة اليمين بعد اعاقة من حسام عبد المجيد لمحاولة مرور عمرو ناصر.