انفراجة في أزمة مشاركة الزمالك بـ الكونفدرالية

توصل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اليوم الأربعاء، مع المهاجم السابق للقلعة البيضاء، المغربي خالد بوطيب، لإنهاء أزمته.

وبحسب تقارير صحفية، فأن نادي الزمالك نجح في التوصل لاتفاق مع محامي اللاعب المغربي خالد بوطيب.

وسيقوم نادي الزمالك بدفع مبلغ مليون دولار، للمهاجم خالد بوطيب وتقسيط باقي المبلغ علي 6 أشهر.

وسيتم تقديم الخطاب غدًا الخميس، للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، واستلام الرخصة، والمشاركة في بطولة الكونفدرالية بالموسم القادم.

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يُذكر أنّ خالد بوطيب كان قد حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يلزم الزمالك بسداد مبلغ 2.4 مليون يورو قيمة مستحقاته المتأخرة.

وتضع هذه الأزمة مصير مشاركة الزمالك في بطولة الكونفدرالية على المحكّ، حيث أنّ النادي يواجه خطر الغياب عن البطولة القارية في حال لم يتمّ التوصل إلى حلّ سريع مع خالد بوطيب قبل الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة.