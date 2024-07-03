صدمة لـ منتخب إنجلترا حال التأهل لنصف نهائي يورو 2024

يستعد منتخب إنجلترا لمواجهة نظيره سويسرا، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

نجح المنتخب الإنجليزي في التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا، بعد تخطى سلوفاكيا، وسيواجه سويسرا، بعدما تخطى المنتخب السويسري نظيره إيطاليا، وستقام المباراة على ملعب دوسلدورف في ألمانيا.

ويواجه خمسة لاعبين من منتخب إنجلترا خطر الإيقاف حال تأهل الأسود الثلاثة إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا، إذا فازوا على سويسرا.

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حيث هناك 5 لاعبين من منتخب إنجلترا قد تلقوا بطاقة صفراء خلال مواجهة سلوفاكيا وقد يغيبون عن نصف النهائي.

حيث حصل كلًا من مارك جيهي وكوبي ماينو وجود بيلينجهام لبطاقات صفراء، بالإضافة للثلاثي، فيل فودين وكيران تريبييه وكونور جالاجير، وفي حالة حصول أي منهم على بطاقة صفراء سيغيب عن نصف النهائي في حالة تأهل إنجلترا.

ويلعب منتخب إنجلترا بدون اللاعب جيهي، الذي قد حصل على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة الماضية.

وإذا لم يحصل هؤلاء اللاعبين على بطاقة صفراء، سيكون بإمكانهم خوض مباراة نصف النهائي بدون تهديد، حيث أنه يتم إلغاء البطاقات بداية من دور قبل النهائي.