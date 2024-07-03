استبعاد كهربا.. قائمة الاهلي لمواجهة الداخلية في الدوري الممتاز

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن قائمة لاعبيه لمواجهة الداخلية ضمن منافسات الدوري المصري.

وتقام مباراة الاهلي ضد الداخلية على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري مساء غد الخميس.

ويتواجد الاهلي في المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة، حصدها من 21 مباراة، ويتبقى له 7 مؤجلات.

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بينما يحتل فريق الداخلية المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة حصدها من 28 مباراة.

وشهدت قائمة الاهلي استبعاد كلًا من محمود متولي ومحمود كهربا وأكرم توفيق وبيرسي تاو وحمزة علاء وعلي معلول وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس ومصطفى مخلوف وأحمد نبيل كوكا.

قائمة الأهلي لمباراة الداخلية في الدوري المصري

حراسة المرمي: مصطفى شوبير، محمد الشناوي، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، عمر كمال.

خط الوسط: حسين الشحات، امام عاشور، عمرو السولية، كريم نيدفيد، محمد مجدي افشة، أحمد عبد القادر، اليو ديانج، كريستو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.