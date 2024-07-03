جماهير الزمالك تثور ضد الإدارة بعد التعادل مع فاركو في الدوري

انقلبت جماهير نادي الزمالك على مجلس الإداراة برئاسة حسين لبيب بعد، التعادل المخيب أمام فاركو في الدوري المصري.

وقع نادي الزمالك في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فاركو، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة، حصدها الأبيض من 22 مباراة.

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وجاءت ردود أفعال جماهير نادي الزمالك

قال سعود: “الزمالك النادي العريق يحتاج لعمل كبير حتى يستطيع أن يضرب بلا رحمة فرق الوسط والمؤخرة وفرق المقدمة .. الدوري مهره غالي كبير .. إيقاف القيد سندفع ثمنه غاليا إذا لم نتمكن من السداد .. جماهير الزمالك لا تستحق سوى رؤية الزمالك في القمة محليا وافريقيا .. الله يعين العشاق”.

ومن جانبه قال محمد الغندور: “جمهور بدء يتفكك ويتحول لاحزاب ما بين مؤيد ومعارض (انت السبب) .. اتحاد كرة ورابطة ولجنة حكام ومسابقات بتظلم الزمالك (انت السبب) .. مش عارف تفك القيد ولا تنهي مفاوضات مش هتعرف تلعب افريقيا (انت السبب) .. ظهور اعلامي واصطياد ومهاجمة جماهير الزمالك (انت السبب) .. روح معنوية منخفضة لاغلب اللاعبين وعدم حضور الجمهور في المدرج ( انت السبب)”.