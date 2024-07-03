عرض مغري من الاتحاد السعودي للتعاقد مع مدرب الدحيل القطري

تقدمت إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة لؤي ناظر، بعرض مغري للتعاقد مع المدير الفني الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب فريق الدحيل القطري.

يأتي ذلك وفقًا لما أكدته قناة الكأس القطرية، أن نادي الاتحاد السعودي تقدم بعرض مغري للتعاقد مع الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب الدحيل، لخلافة مارسيلو جالاردو.

وكان نادي اتحاد جدة قد أعلن رحيل مارسيلو جالاردو بشكل رسمي قبل أيام قليلة، وذلك بعد فسخ التعاقد بينهما بعد التوصل لاتفاق ودي بينهما.

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وجاءت إقالة جالاردو من تدريب الاتحاد السعودي بسبب تراجع مستوى الفريق وعدم تحقيق أي بطولة خلال فترة توليه المهمة في الموسم الماضي.

وأنهى الاتحاد الموسم الماضي محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد54 نقطة.