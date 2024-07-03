"الأهلي".. مصدر لـ الخليج 365 يكشف شرط بيراميدز لإنضمام ثنائي الفريق للمنتخب الأوليمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - اتفقت إدارة نادي بيراميدز مع مسؤولي المنتخب الأوليمبي على انضمام الثنائي إبراهيم عادل ومحمود صابر إلي بعثة الفراعنة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأشار المصدر "لمصراوي" أن الاتفاق بين بيراميدز والمنتخب الأوليمبي جاء بشرط مشاركة الثنائي بشكل طبيعي في مباراة الأهلي المقبلة بالدوري والمقرر لها يوم 12، ثم بعدها ينضمون لمعسكر الفراعنة يوم 13 من الشهر ذاته.

كما أوضح المصدر أن إدارة نادي بيراميدز رفضت تماماً فكرة التخلي عن مصطفي فتحي وتم اغلاق الموضوع مع ميكالي

والجدير بالذكر أن منتخب مصر الأوليمبي يقع في المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس والتي تضم منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.