ملخص مباراة الزمالك وفاركو اليوم بالدوري الممتاز (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

تصوير - حازم جودة:

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فاركو في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الفارس الأبيض التسجيل في المباراة عن طريق أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة 27، ثم تعادل فاركو في الدقيقة 38 من ركلة جزاء أيضاً سددها شكري نجيب.

وحاول لاعبو القلعة البيضاء في تسجيل الهدف الثاني في الشوط الثاني، ولكن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى النقطة الـ38 في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري نايل، فيما يأتي فاركو في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.

ومن المقرر أن يواجه الفارس الأبيض نظيره الإسماعيلي يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.