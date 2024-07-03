اخبار الرياضه

تعرف على قائمة منتخب مصر للناشئين للمعسكر المقبل

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن أحمد الكاس، المدرب الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، قائمة تضم 30 لاعبا استعدادا لمعسكر شهر يوليو.

ويبدأ منتخب مصر للناشئين معسكره المفتوح بداية من يوم 5 من شهر يوليو الجاري، حيث يكون التدريب في مركز المنتخبات الوطنية.

وحصد منتخب مصر للناشئين بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت في الجزائر مؤخرًا، بعد التعادل مع محاربي الصحراء بهدف لكل منهما في الجولة الخامسة والأخيرة، ووصل رصيد أحفاد الفراعنة لثمانية نقاط بينما توقف رصيد الجزائر عند 6 نقاط.

وجاءت أسماء لاعبي المنتخب كالتالي:

1-حمزة الدجوي

2-بلال عطية

3-حمزة عبدالكريم

4-مهند الشامي

5-عمرو العدوي

6-نور أشرف

7-محمد شريف

8-أدهم فريد

9-عبدالعزيز الزغبي

10-عبدالرحمن مدبولي

11-محمد أنس

12-أنس رشدي

13-محمد طارق

14-عمر ياسر

15-صلاح محمود

16-محمد إيهاب

17-محمد صميد

18-علي محمد

19-أحمد إيهاب

20-كريم جمعة

21-علي خميس

22-عمرو محمد

23-محمد طارق

24-محمد جابر

25-حسن عماد

26-باسل مدحت

27- سيف رفعت

28-سيف الجبالي

29- إبراهيم النجعاوي

30-عماد تامر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا