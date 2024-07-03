"بداية في النصر وأرقام تاريخية".. 32 صورة ترصد مسيرة محمود الخطيب داخل وخارج الملاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يعد محمود الخطيب أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي الأهلي والكرة المصرية بشكل عام، كما أنه يعتبر أحد أمهر من لمست أقدامهم كرة القدم في القارة السمراء وليس داخل مصر فقط.

ونجح محمود الخطيب في تسجيل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية والنادي الأهلي، في ظل الإنجازات التي حققها بيبو رفقة النادي الأهلي ومنتخب مصر طوال مسيرته كلاعب خلال فترة السبعينات والثمانينات.

الخطيب المولد والنشأة

ولد محمود الخطيب في منطقة عين شمس حي القلعة، في 30 أكتوبر عام 1954، وبدأ محمود الخطيب مسيرته الكروية رفقة فريق النصر القاهري، والذي انضم إليه في عام 1968، واستمر رفقة الفريق القاهرة حتى عام 1970، قبل أن ينتقل إلى النادي الأهلي في 1970، بعد اختياره من قبل فتحي نصير مدرب فريق الناشئين بالأهلي خلال هذه الفترة، لتبدأ مسيرة الخطيب التاريخية رفقة المارد الأحمر، خاصة وأنه تم تصعيده إلى الفريق الأول بالنادي بعد أقل من عام مع الفريق.

الخطيب ألقاب وأرقام تاريخية رفقة المارد الأحمر

وصنع محمود الخطيب تاريخاً كبيراً رفقة النادي الأهلي طوال 17 عاماً، قضاها داخل جدران القلعة الحمراء، تمكن خلالهم من التربع على قمة أفضل لاعبي القلعة الحمراء عبر التاريخ، حيث تمكن محمود الخطيب من إحراز 157 هدفاً خلال 266 مباراة خاضهم مع المارد الأحمر في مختلف البطولات، ليصبح بذلك الهداف التاريخي للنادي الأهلي في مختلف البطولات.

ويمتلك محمود الخطيب العديد من الأرقام القياسية رفقة النادي الأهلي طوال تاريخه، حيث يعد هو الهداف التاريخي للمارد الأحمر في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 109 هدفاً بالتساوي مع حسام حسن نجم الفريق السابق، كما أنه يعد الهداف التاريخي للمارد الأحمر في بطولات أفريقيا برصيد 37 هدفاً.

وتوج الخطيب بالعديد من الألقاب رفقة المارد الأحمر وصل عددهم إلى 20 بطولة مختلفة، بواقع التتويج ب 10 ألقاب لبطولة الدوري المصري، و5 ألقاب لبطولة كأس مصر، بالإضافة إلى حصوله على 5 بطولات أفريقية بطولتين أفريقيا أبطال الدوري، وثلاثة مرات لبطولة الأندية الأفريقية.

الخطيب والمشوار الدولي

وشارك محمود الخطيب رفقة المنتخب المصري في 54 مباراة دولية، تمكن خلالهم من تسجيل 28 هدفاً وفقاً للموقع الرسمي للفيفا، كما تمكن من حصد لقب بطولة أمم أفريقيا رفقة الفراعنة في عام 1986، ولعب الخطيب رفقة الفراعنة في بطولتين لدورة الألعاب الأولمبية عامي 1980 و 1984 في لوس أنجلوس.

وتمكن الخطيب من الحصول على لقب أفضل لاعب أفريقي عام 1983، ليصبح أول لاعب مصري في التاريخ يحصل على هذه الجائزة.

وأعلن محمود الخطيب اعتزاله كرة القدم في 1 ديسمبر عام 1988، وسط حضور الآلاف من جماهير الكرة المصرية بمختلف انتمائتهم يطالبون أسطورة كرة القدم بالتراجع عن قرار الاعتزال، وبدأوا يهتفون داخل المدرجات "لأ يا بيبو لأ.. لأ مالكش حق"، إلا أن بيبو كان قد أتخذ قراره واكتفى بكلمتين فقط إلى الجماهير لتوديعهم وهما "ألف شكر".

الخطيب والمشوار الإداري

وعقب الاعتزال اتجه أسطورة كرة القدم المصرية محمود الخطيب إلى العمل الإداري، وكانت البداية عندما تم انتخابه كعضو مجلس إدارة للنادي الأهلي في مجلس عبده صالح الوحش عام 1989، ثم تولى بعد ذلك منصب مدير الصندوق داخل النادي الأهلي خلال الفترة من عام 1996 حتى عام 2006، قبل أن ينتقل إلى منصب نائب الرئيس في مجلس حسن حمدي منذ عام 2004 حتى عام 2014.

وفي عام 2017 أصبح محمود الخطيب الرجل الأول في مجلس إدارة النادي الأهلي، بعدما تم منحه الثقة من قبل أعضاء الجمعية العمومية في القلعة الحمراء في 1 ديسمبر عام 2017، ليتولى رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي حتى الآن.

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