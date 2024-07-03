شكرا لقرائتكم خبر عن صديق إيجولا رجل مباراة سيراميكا والإسماعيلى فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد صديق إيجولا، لاعب فريق سيراميكا، جائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلى عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك بعد التألق أثناء سير اللقاء والمساهمة في حصد الثلاث نقاط.

وحقق فريق سيراميكا الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وتمكن أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 68 من علامة الجزاء. وبهذه النتيجة يحتل فريق سيراميكا المركز السابع برصيد 40 نقطة في جدول مسابقة الدوري، بينما يقع الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

وأهدر لاعبو فريق سيراميكا العديد من الفرص المحققه للتهديف أثناء سير اللقاء عن طريق جون إيبوكا وأحمد القندوسى في غياب تام من قبل لاعبو فريق الاسماعيلى.