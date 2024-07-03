شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفوز على الإسماعيلى 1-0 بدورى NiLE .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سيراميكا الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز " دورى NILE".

وتمكن أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 68 من نقطة الجزاء. بهذه النتيجة يحتل فريق سيراميكا المركز السابع برصيد 40 نقطة في جدول مسابقة الدوري، بينما يقع الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

وأهدر لاعبو فريق سيراميكا العديد من الفرص المحققه للتهديف أثناء سير اللقاء عن طريق جون إيبوكا وأحمد القندوسى في غياب تام من قبل لاعبو فريق الاسماعيلى.

وخاض فريق سيراميكا بقيادة أيمن المزين المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى.. محمد بسام.

خط الدفاع.. عبد الرحمن بودي، خالد صبحي، سعد سمير، أحمد القرموطي.

خط الوسط.. إبراهيم محمد، صديق إيجولا، أحمد القندوسي، محمد عادل.

الهجوم.. چون إيبوكا، أحمد بلحاج.

بينما جاء تشكيل فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال كالتالى:

حراسة المرمى.. كمال السيد.

خط الدفاع.. عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقي، محمد نصر، محمد بيومي.

خط الوسط.. عمر الساعي، عبد الرحمن مجدي، محمد مخلوف.

الهجوم.. مروان حمدي، إريك تراوري، نادر فرج.



