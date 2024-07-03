شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكأس يختار 30 لاعبا في قائمة منتخب مصر للناشئين استعدادا لمعسكر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

أعلن أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، قائمة تضم 30 لاعبا استعدادا لمعسكر شهر يوليو.

ويبدأ منتخب مصر للناشئين معسكره المفتوح بداية من يوم 5 من شهر يوليو الجاري، حيث يكون التدريب في مركز المنتخبات الوطنية.

وحصد منتخب مصر للناشئين بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت في الجزائر مؤخرًا، بعد التعادل مع محاربي الصحراء بهدف لكل منهما في الجولة الخامسة والأخيرة، ووصل رصيد أحفاد الفراعنة لثمانية نقاط بينما توقف رصيد الجزائر عند 6 نقاط.

وجاءت أسماء لاعبي المنتخب كالتالي:

1-حمزة الدجوي

2-بلال عطية

3-حمزة عبدالكريم

4-مهند الشامي

5-عمرو العدوي

6-نور أشرف

7-محمد شريف

8-أدهم فريد

9-عبدالعزيز الزغبي

10-عبدالرحمن مدبولي

11-محمد أنس

12-أنس رشدي

13-محمد طارق

14-عمر ياسر

15-صلاح محمود

16-محمد إيهاب

17-محمد صميد

18-علي محمد

19-أحمد إيهاب

20-كريم جمعة

21-علي خميس

22-عمرو محمد

23-محمد طارق

24-محمد جابر

25-حسن عماد

26-باسل مدحت

27- سيف رفعت

28-سيف الجبالي

29- إبراهيم النجعاوي

30-عماد تامر