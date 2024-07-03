شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب مصر لكرة اليد في وديتى كرواتيا وسلوفينيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد بقيادة خوان كارلوس باستور عن قائمة الفراعنة المقرر أن تغاد فجر غدا الأربعاء لمعسكري كرواتيا و سلوفينيا ، استعدادا لأولمبياد باريس 2024 .

وضمت القائمة كلا ، فى حراس المرمى كريم هنداوي (الصفا السعودي) و عبد الرحمن حُميد (الأهلي) محمد علي (بيتيجهايم الألماني)و محمد عصام الطيار (بالينجن الألماني) ينضم فى سلوفينيا .

وفى الجناح الأيسر ، عمر الوكيل بكار (الزمالك)و أحمد هشام سيسا (الأهلي)و فى الظهير الأيسر علي زين (دينامو بوخارست الروماني) وأحمد هشام السيد دودو (مونبيلييه الفرنسي) وعبد الرحمن فيصل (الأهلي) و صناع اللعب يحيى الدرع (فيزبريم المجري) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) و الظهير أيمن ، يحيى خالد (باريس سان جيرمان) و مهاب سعيد (نيم الفرنسي)و الجناح أيمنمحمد سند (نيم الفرنسي)أكرم يسري (الزمالك)و الدائرة

إبرهيم المصري (الأهلي)أحمد عادل (الأهلي)و خالد وليد (الزمالك)و محمد طارق (الزمالك).

يعود منتخب مصر الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى خوان كارلوس باستور، إلى القاهرة يوم 9 يوليو الجارى بعد انتهاء وديتى كرواتيا و سلوفينيا،فى إطار الاستعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى الاحتفاظ باللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى فى ظل حصد لقبى 2020 و2022 على التوالى، فضلاً عن الوصول للنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل حصد اللقب 8 مرات، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقًا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974 و 1976.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.

أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 المقبلة بالدنمارك وكرواتيا والنرويج عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة بجانب منتخبات كلا من، كرواتيا والأرجنتين والبحرين.