شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول قرار من جوميز للاعبى الزمالك بعد التعادل مع فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة غداً الخميس من التدريبات، بعد التعادل مع فاركو في مباراة اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

اكتفى فريق الزمالك بالتعادل الإيجابي أمام نظيره فاركو بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الزمالك بهدف سجله زيزو في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، وتعادل فاركو من ضربة جزاء أيضا سجلها شكري نجيب في الدقيقة 39 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق الزمالك المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 11 مرة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 41 هدفا.