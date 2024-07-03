شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد إيبا رجل مباراة مودرن سبورت وبلدية المحلة بدورى NIlE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الكاميروني أرنولد إيبا مهاجم فريق مودرن سبورت جائزة رجل مباراة فريقه أمام بلدية المحلة عقب أختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة وذلك بعد تسجيل هدف الفوز والمساهمة في حصد الثلاث نقاط.

حقق مودرن سبورت الفوز على بلدية المحلة بهدف نظيف في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وأحرز أرنولد إيبا مهاجم مودرن سبورت هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86 عقب تسديدة رأسية رائعة لتسكن شباك حارس مرمى بلدية المحلة.

وبهذة النتيجة يحتل فريق مودرن سبورت المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 44 نقطة بينما توقف رصيد فريق بلدية المحلة عند النقطة 23 محتلا المركز السادس عشر.