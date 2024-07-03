شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يرسل القائمة النهائية فى أولمبياد باريس قبل منتصف الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر في الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي أنه لن يكون بمقدور الجهاز الفني تأجيل إرسال القائمة النهائية المشاركة في أولمبياد باريس، حيث سيتم إرسالها قبل 12 منتصف الليل بحد أقصى.

ويدخل منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، معسكرا مغلقا ببرج العرب بالإسكندرية يوم 5 يوليو استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم فى أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة برفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

وخاض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار أثناء التحضيرات الأولية لـ أولمبياد باريس، وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز فى المباراة الأولى وفاز فى المباراة الثانية، بهدفين باستاد القاهرة.

وتأكد غياب تريزيجيه عن قائمة المنتخب ضمن الثلاثي فوق السن بسبب رفض فريقه التركي، مشاركة اللاعب في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر الأوليمبي على الرغم من موافقة اللاعب، وأرجع النادي التركي قراره إلى حاجته لخدمات جناح منتخب مصر في بطولة الدوري الأوروبي.