شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلي أمام الداخلية.. استبعاد طاهر وأكرم للإيقاف وعودة كريستو والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسرى كولر المدير الفنى لفريق الأهلى على اختيار قائمة الفريق التى سوف تواجه الداخلية غدا ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي.

الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني - رامي ربيعة - عمر كمال - خالد عبد الفتاح.

الوسط: إمام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات وكريم نيدفيد ومحمد مجدى أفشة، وأحمد عبد القادر، ومحمد الضاوى كريستو، وعمرو السولية.

الهجوم : وسام أبو علي.

وشهدت القائمة غياب كل من حمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود كهربا وكريم الدبيس ورضا سليم وكوكا ومتولي لأسباب فنية، وطاهر محمد وأكرم توفيق للإيقاف، وبيرسي تاو للإصابة.