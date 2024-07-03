شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 7 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق الزمالك في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فاركو بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

تقدم الزمالك بهدف سجله زيزو في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، وتعادل فاركو من ضربة جزاء أيضا سجلها شكري نجيب في الدقيقة 39 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق الزمالك المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 11 مرة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 41 هدفا.

1 بيراميدز 65 نقطة

2 الأهلي 51 نقطة

3 المصري 48 نقطة

4 مودرن سبورت 44 نقطة

5 إنبي 42 نقطة

6 زد 41 نقطة

7 سيراميكا كليوباترا 41 نقطة

8 سموحة 39 نقطة

9 الزمالك 38 نقطة

10 الاتحاد السكندري 37 نقطة

11 طلائع الجيش 34 نقطة

12 الإسماعيلي 31 نقطة

13 الجونة 31 نقطة

14 البنك الأهلي 30 نقطة

15 فاركو 26 نقطة

16 بلدية المحلة 23 نقطة

17 المقاولون العرب 20 نقطة

18 الداخلية 19 نقطة