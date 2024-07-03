شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الأربعاء فى دوري نايل.. 4 زيارات للشباك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرت اليوم الأربعاء ثلاث مباريات في دورى نايل، حيث اكتفى فريق الزمالك بالتعادل الإيجابي أمام نظيره فاركو بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

تقدم الزمالك بهدف سجله زيزو في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، وتعادل فاركو من ضربة جزاء أيضا سجلها شكري نجيب في الدقيقة 39 من زمن اللقاء.

فيما حقق فريق سيراميكا الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز " دورى NILE".

وتمكن أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 68 من نقطة الجزاء. بهذه النتيجة يحتل فريق سيراميكا المركز السابع برصيد 40 نقطة في جدول مسابقة الدوري، بينما يقع الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

وفي اللقاء الثالث، حقق مودرن سبورت الفوز على بلدية المحلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

أحرز الكاميرونى أرنولد إيبا مهاجم مودرن سبورت هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86 عقب تسديدة رأسية رائعة لتسكن شباك حارس مرمى بلدية المحلة.