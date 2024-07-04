شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: لو مكان ميكالى أروح الأولمبياد بفريقى والان مع تفاصيل الخبر

تحدث ضياء السيد، مدرب المنتخب السابق، عن أزمة قائمة المنتخب الأولمبي التي تستعد للمشاركة في الأولمبياد آخر يوليو الجاري، بسبب رفض الأندية التخلي عن لاعبيها بسبب المنافسة على بطولة الدوري.

وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "الحل الوحيد أن يسافر ميكالي بفريقه الذي عمل معه لفترة، ويجب أن ينضم اللاعبون تحت السن دون جدال من الأندية، ما تسبب في هذه الأزمة أن هذا التوقيت كان يفترض أن يكون اللاعبون في فترة راحة وليس استكمال موسم، والأزمة أنه لا يوجد اختيار لاعبين كبار سوى من الأهلي والزمالك وبيراميدز فقط".

وأضاف: "الغرض من منتخبات الناشئين والشباب والأولمبي إفراز لاعبين مؤهلين للمنتخب الأول، والتجارب تؤكد أنه في كل المرات التي استعنا بها بلاعبين فوق السن لم نحقق إنجازا كبيراً". واختتم: "من رأيى أن ميكالي يعلن قائمته بصغار السن، وزيزو يستحق التكريم بالمشاركة في الأولمبياد".