شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات تحكيمية مؤثرة ومثيرة للجدل فى مباراتى الزمالك والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن مباريات الأربعاء شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل وظهور جيد لـVAR خلال فعاليات اللقاءات الثلاثة.

وتابع عقل أن مواجهة الزمالك وفاركو التي انتهت بتعادل الفريقين 1-1 أدارها حكم الدرجة الأولى مصطفى الشهدى، وتمتع بلياقة بدنية جيدة وشخصية حاسمة، كما حافظ على هدوئه وثباته الانفعالى طوال اللقاء، كما تعرض الشهدى ورفاقه لأكثر من اختبار خلال فعاليات اللقاء، وجاءت أبرزها كالتالى:

فى الدقيقة 28 احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة الزمالك وأكد الـVAR القرار عبر الكومينكيش سيستم، وفى الدقيقة 38 أصدر الحكم فرمان بركلة جزاء صحيحة لصالح فاركو وأكد الـVAR القرار، وفى الدقيقة 43 من عمر اللقاء طالب الزمالك بركلة جزاء لمسة يد إلا أن الحكم سمح باستمرار اللعب فى قرار صحيح من حكم اللقاء.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لثلاثى فاركو، شكرى نجيب وجيفرسون ومصطفى حمادة، مقابل إنذارين للزمالك من نصيب زيزو للاعتراض ومصطفى شلبى للتهور.

كما أحسن الحكم تقدير الوقت بدل الضائع فى نهاية شوطى اللقاء، كما ظهر المساعدان بتمركز جيد ويقظة وتعاونا مع الحكم فى إدارة اللقاء، وبذل الحكم الرابع جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية بشكل جيد.

مباراة سيراميكا والإسماعيلى أدارها الحكم محمد الحنفى وانتهت بفوز سيراميكا ى بهدف دون رد، واحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح سيراميكا بعد استدعاء الـVAR للحكم إلى شاشة المراجعة، ليعود بعد أقل من 30 ثانية ويصدر فرمانا بركلة جزاء صحيحة لصالح سيراميكا.

مباراة مودرن سبورت والبلدية قادها الحكم أحمد حمدى، وانتهت بفوز مودرن بهدف دون رد، ولم يجد الحكم ورفاقه صعوبة فى إدارة اللقاء.