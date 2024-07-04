شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق صفحة فاركو ويستعد لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، صفحة مباراة فاركو والتى أقيمت أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدورى من أجل الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE).

وطالب البرتغالى جوزيه جوميز اللاعبين بالتركيز فى مباراة الإسماعيلى من أجل حصد الثلاث نقاط والتقدم فى جدول ترتيب الدورى خاصة أن الوضع الحالى لا يليق بقيمة الفريق الأبيض، الأمر الذى تفهمه اللاعبون وعدوا مدربهم بالفوز واقتناص الثلاث نقاط.

وكشف بدر حامد، رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، عن مواعيد اختبارات كرة القدم النسائية داخل القلعة البيضاء، استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2024 - 2025.

وأكد رئيس قطاعات الكرة أن الاختبارات ستقام أيام الإثنين والأربعاء الموافق 8 و10 يوليو الجاري، في تمام السادسة مساءً، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، وأشار بدر حامد إلى أن اختبارات الكرة النسائية بجميع مراحلها ستقام مجاناً.