شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى: الكيل بميكيالين مرفوض ويجب على ميكالى أن يكون حاسما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن مصطفى، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن سياسة الكيل بميكيالين مرفوضة ويجب على البرازيلي ميكالي أن يكون حاسما سواء بترك بعض اللاعبين لكل الأندية أو ضمهم لمعسكر المنتخب الأولمبى دون التفريط في أي لاعب لأي ناد.

وقال حسن مصطفى خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد في برنامج "الهدف" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2، أن ميكالي يجب أن يكون حاسما حتى لا يطلب بعض الأندية التفريط في لاعبيها من أجل مباريات الدوري، ويجب أن يكون حاسما سواء بترك بعض اللاعبين أو ضم اللاعبين بشكل كامل ويرفض الاستثناء".

وتابع: "ما ينفعش أترك لاعب وأخذ اللاعبين الباقيين، المفروض يبدأ المعسكر بكل اللاعبين ولا يترك لاعبا فى نادٍ ويتمسك باللاعبين في نادٍ آخر مثلما يحدث الآن في طلب بيراميدز ترك إبراهيم عادل حتى مباراة الأهلي، وذلك سيجعل الاهلي والزمالك يطالبان باللاعبين مثل بيراميدز وهنعمل مشاكل من غير داع".

ويدخل منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، معسكرا مغلقا ببرج العرب بالإسكندرية يوم 5 يوليو استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم فى أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة برفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

وخاض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار أثناء التحضيرات الأولية لـ أولمبياد باريس، وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز فى المباراة الأولى وفاز فى المباراة الثانية، بهدفين باستاد القاهرة.