شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: لم نرفض انضمام صابر وعادل للمنتخب الأولمبي وطلبنا التنسيق فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكابتن هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز: "إن النادي لن يتأخر عن المنتخب الأولمبي أو أى من المنتخبات، ولا نستطيع منع لاعب من المشاركة مع المنتخب، ولكن اتحاد الكرة يرفض التنسيق معنا بضم محمود صابر والانتظار على إبراهيم عادل لما بعد مباراتى الأهلي والزمالك".

ونفى هاني سعيد أن يكون بيراميدز رفض انضمام أي من لاعبيه سواء إبراهيم عادل أو محمود صابر لصفوف المنتخب الأولمبي، الذي يستعد لخوض دورة الألعاب الأولمبية في باريس، مؤكدا أن كل ما طلبه النادي هو التنسيق في ظل خوض لقاءات غاية في الأهمية في المنافسة على لقب الدوري.

وأوضح أن التنسيق مطلوب، خاصة أن أولى مباريات المنتخب الأولمبي في باريس ستكون يوم 24 يوليو الجاري، وبالتالى هناك متسع من الوقت أمام اللاعبين للتواجد مع بيراميدز في مباريات الدوري المتلاحقة، ثم الانضمام لمعسكر المنتخب، وبيراميدز يدعم وبكل قوة جميع المنتخبات الوطنية، ومجلس الإدارة خلال يومين سيتخذ قراره بشأن موعد انضمام اللاعبين للمنتخب.

وعاد هاني سعيد مؤكدا أن السبب في المشكلة الحالية للمنتخب الأولمبي هو من تسبّب في أن يمتد الدوري حتى اللحظة الحالية، بسبب التأجيلات والتأخير المستمر والتضارب في المواعيد.