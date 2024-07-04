الامارات | دبي تؤهل 6 رياضيين من «المقيمين» إلى أولمبياد باريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مجلس دبي الرياضي أن ستة رياضيين من المقيمين في دبي تأهلوا إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس اعتباراً من 26 الجاري حتى 11 أغسطس المقبل.

والرياضيون الستة هم: الهندية تانيشا كليفورد كراستو في الريشة الطائرة، فضلاً عن الفلسطيني يزن البواب، والباكستاني محمد أحمد دوراني، والسودانية رنا سعد الدين، والأردنية كارين بلبيسي، والإريترية كريستينا راش، في رياضة السباحة.

وقال المجلس في بيان: «أسهمت المبادرات والمنافسات الرياضية التي تقام في دبي بشكل متواصل على مدار العام في تأهل الرياضيين الستة، من مواليد دبي والمقيمين فيها».

وستشارك الهندية تانيشا المولودة في دبي، لتمثيل بلادها في منافسات الريشة الطائرة الأولمبية، بعدما استفادت من جهود مجلس دبي الرياضي في إطلاق برنامج «وقت الريشة دبي» الذي منحها الفرصة للتدريب وممارسة هذه الرياضة والتطور فيها، حتى نالت بطاقة المشاركة الأولمبية.

وأكد والد اللاعبة الهندية في البيان أن توافر المنشآت التدريبية المصممة وفق أعلى المعايير والرعاية والدعم لقطاع الرياضة في الأكاديميات والمدارس، وجودة التعليم الممتازة والمناسبة لأوقات الطلبة، أسهما في منح ابنته الفرصة للتدريب لساعات عديدة يومياً، والاستفادة من توفر المنافسات طوال العام وعلى جميع المستويات، وكذلك وجود المدربين والمختصين الذين أسهموا في منح ابنته الخبرات اللازمة لتطوير مستواها.

وتتدرب السباحتان الأردنية كارين بلبيسي، والإريترية كريستينا راش، منذ سن البراعم في أكاديمية هاميلتون دبي التي كانت تتخذ من مجمع حمدان الرياضي مقراً لها، حيث تعلمتا السباحة فيه وتطورتا وصولاً إلى تمثيل بلديهما في الأولمبياد. كما يتدرب الفلسطيني يزن البواب، والباكستاني محمد دوراني ورنا سعد الدين في أكاديمية سبيدو دبي من مرحلة البراعم، وخاض السباحون الخمسة منافسات جميع الفئات العمرية حتى الآن التي تقام في مجمع حمدان الرياضي وفي المنافسات الخارجية.

وسجل الرياضيون المتأهلون عدداً كبيراً من الألقاب والميداليات من خلال الفوز مع الأكاديميات التي يتدربون معها في دبي بالبطولات المختلفة المحلية والإقليمية والدولية، حتى تمكنوا من حجز بطاقة المشاركة في الأولمبياد.

وأكد مجلس دبي الرياضي أن دبي أصبحت الوجهة المفضلة لأفضل الأكاديميات العالمية لتكون مقراً لها، كما تعد المحطة الرئيسة لأبطال العالم في مختلف الرياضات للتدريب وإقامة المعسكرات الدولية، استعداداً لخوض المنافسات في مختلف البطولات الدولية، بفضل البنية التحتية القوية والمنشآت الرياضية المصممة وفق أعلى المواصفات الدولية.