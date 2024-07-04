شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يستعين بفاركو من أجل دراسة نقاط قوة وضعف الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يستعين إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، بمباراة فاركو لدراسة نقاط قوة وضعف الزمالك، قبل المواجهة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة دورى Nile.

ويعكف إيهاب جلال على مشاهدة مباراة الزمالك وفاركو من أجل دراسة طريقة لعب جوميز مع الزمالك وأبرز نقاط القوة والضعف في الفريق من أجل وضع الخطة المناسبة لحصد النقاط الثلاثة الاحد المقبل.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة سيراميكا، والتركيز فقط على بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الانتصار والثلاث نقاط أمام الزمالك.

ويأمل إيهاب جلال أن يستعيد خدمات العديد من اللاعبين الذين غابوا عن الفريق أمام سيراميكا، وطالب الجهاز الطبي بمحاولة تجهيزهم للمباراة الزمالك والذى يأتي في مقدمتهم أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزى وعماد حمدى.