شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتش عن عبور كمين الداخلية الليلة فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، نظيره الداخلية فى السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى المصري.

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 51 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 3 مباريات، وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل الداخلية المركز السابع بجدول الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.

فاز الأهلى على الطلائع برباعية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدورى، فيما تعادل الداخلية مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

وتعد مباراة الاهلى والداخلية مهمة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدورى عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

وعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الطلائع لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدورى بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

من جهته طالب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية لملاحقة بيراميدز عن القمة، ويغيب عن المارد الأحمر فى لقاء فاركو الليلة كل من على معلول وبيرسى تاو للإصابة وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر بسبب الايقاف.

وفى المقابل، طالب عيد مرازيق المدير الفنى للداخلية لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل أفريقيا للهروب من النتائج المتراجعة التى تلاحقه فى الأسابيع الأخيرة، للتمسك بالفرصة الاخيرة للبقاء بين الكبار فى دورى الاضواء والشهرة.