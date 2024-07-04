شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجهز أحمد عادل عبد المنعم وعماد حمدى لمواجهة الزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز الطبي بالنادى الإسماعيلي، برنامجا تأهيليا لتجهيز الثنائى أحمد عادل عبد المنعم وعماد حمدى لمواجهة الزمالك المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة دورى Nile.

وغاب أحمد عادل عبد المنعم وعماد حمدى عن مباراة الإسماعيلى أمام سيراميكا للإصابة، حيث يعانى أحمد عادل عبد المنعم من الإصابة بشد فى السمانة تعرض لها أثناء مباراة الدراويش مع المصرى التي انتهت بهزيمة الإسماعيلى بهدف نظيف، فيما يعانى عماد حمدى من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

ويبدأ فريق الإسماعيلى اليوم الخميس، الاستعداد لمواجهة الزمالك بدون راحة نظرا لعدم وجود وقت كافٍ بين مباراة سيراميكا والزمالك، ويأمل إيهاب جلال في دراسة كافة نقاط القوة والضعف في فريق الزمالك قبل مواجهة الأحد.