شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تجرى تعديلات على لائحتى المسابقات والعقوبات قبل الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

استقرت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب على إجراء تعديلات خاصة بلائحتي المسابقات والعقوبات في الموسم المقبل، وإزالة أى بنود متضاربة من شأنها أن تثير الجدل، حتى تكون اللائحة الجديدة مرجعا لجميع القرارات التي تعتمدها الرابطة.

من المنتظر أن يتم تغليط عقوبات الجماهير للحد من ظاهرة الخروج عن النص والتي ظهرت في مباريات الدور الأول من هذا الموسم، تزامنا مع قرار عودة الجماهير للملاعب.

كما تسعى الرابطة لتغليظ عقوبات الاعتداء على أي فرد في المنظومة الرياضية من لاعبين وحكام وإداربين ومراقبين، لفرض الالتزام على الجميع حتى يظهر الموسم المقبل بشكل مشرف ويليق بالكرة المصرية.

وعلى صعيد لائحة المسابقات من المنتظر أن تضع الرابطة بالتنسيق مع عدد من الخبراء والقانونيين والرياضيين، بنودا جديدة تحسم الجدل في حالات عدم اكتمال المباراة مع توضيح الظرف القهري من دونه دون وجود بنود تتعارض مع بعضها ولا تعطى وصفا دقيقا للظواهر والوقائع التي تحدث في المسابقات المحلية، وذلك بالتزامن مع الشكل الجديد لبطولة الدوري.