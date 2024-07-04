شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطمئن على المصابين فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تواصل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع الجهاز الطبى للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين خاصة أن الفريق افتقد أكثر من عنصر مهم خلال الفترة الماضية الأمر الذى تسبب فى الكثير من الحيرة للخواجة.

ويرغب جوزيه فى الاطمئنان على البرنامج التأهيلى، للاعبين المصابين داخل صفوف الفريق وعلى رأسهم محمود عبد الرازق الشهير بـ"شيكابالا"، والذى يعانى من تمزق فى العضلة الأمامية ونفس الحال بالنسبة لناصر منسى ومصطفى الزنارى وسيف الجزيرى وسيف الجزيرى الذين يشكون من إصابات عضلية مختلفة بينما يعانى أحمد فتوح من إصابة على مستوى الكاحل.

وطمأن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للزمالك البرتغالى جوزيه جوميز على البرنامج التأهيلى الذى يسير عليه اللاعبين المصابين فى القلعة البيضاء ومنحه تقريراً شاملاً عن حالة كل لاعب وموقفه من العودة إلى تدريبات الفريق خلال الفترة القادمة.